Офіс Бориса Джонсона перепросив у Єлизавети II за вечірку, яка пройшла напередодні похорону принца Філіпа

Офіс премʼєр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона перепросив у королеви Єлизавети II за вечірку, яка пройшла напередодні похорону принца Філіпа. До того ж захід організували під час дії карантинних обмежень, коли це було заборонено.

Про це повідомляє Reuters.

За даними ЗМІ, 16 квітня Джонсон із дружиною Керрі та 40 співробітниками влаштували вечірку в саду на Даунінг-стріт. Напередодні секретар премʼєра Мартін Рейнольдс розіслав усім запрошення, де просив «приносити свою випивку». The Guardian опублікувало фото, імовірно, з цієї вечірки. Наступного дня відбулося прощання із принцом Філіпом.

Сам Джонсон і його спікер відмовляються коментувати надіслані запрошення, а представник премʼєра сказав що влітку в саду на Даунінг-стріт часто проводили робочі збори.

Опозиція та деякі члени Консервативної партії вимагали від Джонсона піти у відставку, але він відмовився.