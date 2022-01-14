Офис Бориса Джонсона извинился перед Елизаветой II за вечеринку, которая прошла накануне похорон принца Филиппа

Офис премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона извинился перед королевой Елизаветой II за вечеринку, которая прошла накануне похорон принца Филиппа. Кроме того, мероприятие организовали во время действия карантинных ограничений, когда это было запрещено.

Об этом сообщает Reuters.

По данным СМИ, 16 апреля Джонсон с супругой Керри и 40 сотрудниками устроили вечеринку в саду на Даунинг-стрит. Накануне секретарь премьера Мартин Рейнольдс разослал всем приглашения, где просил «приносить свою выпивку». The Guardian опубликовало фото, предположительно, с этой вечеринки. Уже на следующий день состоялось прощание с принцем Филиппом.

Сам Джонсон и его спикер отказываются комментировать присланные приглашения, а представитель премьера сказал, что летом в саду на Даунинг-стрит часто проводили рабочие собрания.

Оппозиция и некоторые члены Консервативной партии потребовали от Джонсона уйти в отставку, но он отказался.