Королева Елизавета II впервые появилась на публике с тростью «для комфорта»

Королева Великобритании 95-летняя Елизавета II впервые появилась на публике с тростью, которую она использовала «для комфорта». С ней она была во вторник, 11 октября, во время визита на службу благодарности по случаю столетия Королевского британского легиона в Вестминстерском аббатстве.

Об этом сообщает Daily Mail.

Королеву сопровождала ее дочь принцесса Анна. Елизавету II редко видели на публике с тростью: в последний раз это было в 2003 и 2004 годах, но тогда это было после операции на колене.

Журналисты пишут, что сегодня она впервые использовала трость «для комфорта» — и, хотя не было указано никаких конкретных медицинских причин, это могла быть из-за входа в аббатство, который вымощен брусчаткой.