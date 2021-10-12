Королева Елизавета II впервые появилась на публике с тростью «для комфорта»

Королева Великобритании 95-летняя Елизавета II впервые появилась на публике с тростью, которую она использовала «для комфорта». С ней она была во вторник, 11 октября, во время визита на службу благодарности по случаю столетия Королевского британского легиона в Вестминстерском аббатстве.
Об этом сообщает Daily Mail.
Королеву сопровождала ее дочь принцесса Анна. Елизавету II редко видели на публике с тростью: в последний раз это было в 2003 и 2004 годах, но тогда это было после операции на колене.
Журналисты пишут, что сегодня она впервые использовала трость «для комфорта» — и, хотя не было указано никаких конкретных медицинских причин, это могла быть из-за входа в аббатство, который вымощен брусчаткой.
На мероприятии, кроме королевы и принцессы, были военные, ветераны и их семьи. Также присутствовали члены благотворительной организации, сторонники, сотрудники и волонтеры, а также представители ряда общественных и партнерских организаций и правительства.
- 21 апреля 2021 года королева отметила свой 95-й день рождения, торжеств не было, ведь монарх была в трауре из-за смерти мужа принца Филиппа.