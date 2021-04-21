Королева Елизавета II отмечает 95-й день рождения. Торжеств не будет — она в трауре

Королева Великобритании Елизавета II в среду, 21 апреля, празднует свое 95-летие. Публичных торжеств не будет, поскольку у королевы продолжается двухнедельный траур (до пятницы 23 апреля) из-за смерти супруга герцога Эдинбургского.
Об этом сообщает BBC.
Королева родилась в 02:40 21 апреля 1926 годв на Брутон-стрит, 17, в районе Мейфэр (Лондон). Она была первым ребенком герцога и герцогини Йоркских, которые позже стали королем Георгом VI и королевой Елизаветой.
Королева отметит день рождения «приватно и сдержанно». С ней в Виндзорском дворце находится часть семьи, а также около 20 сотрудников, которых называют HMS Bubble.
Премьер-министр Борис Джонсон написал в Twitter, что хотел бы передать королеве теплые пожелания в день рождения, добавив, что он всегда испытывал «огромное восхищение» ею и ее служением.
Королева стала самым старшим монархом в мире в 2015 году. Она на престоле 69 лет — с 1952 года. На случай смерти королевы уже подготовили фразу — «Лондонский мост рухнул» (London Bridge is Down). Это условное название плана траурных мероприятий, который определяет действия правительства, англиканской церкви, полиции (в том числе лондонской), Вооруженных сил, средств массовой информации, столичной администрации и транспорта.
В этом году 10 июня ее мужу принцу Филиппу должно было исполниться 100 лет, но он умер за 9 недель до этого. Планировалось, что празднование именно его юбилея будет в центре внимания королевской семьи.
Напомним, что официальный день рождения королевы отмечают в июне парадом Trooping Of The Colour. В прошлом году в Виндзорском замке состоялся небольшой военный парад. Программу церемонии, в которой обычно участвуют сотни военных, сократили из-за пандемии коронавируса. В этом году тоже рассматривают вариант провести парад во дворе Виндзорского замка.
Почему у королевы два дня рождения? Это традиция с 1748 года. Она направлена на то, чтобы отпраздновать день рождения на открытом воздухе при комфортной погоде. Король Георг II родился в ноябре, но хотел, чтобы можно было устроить большой публичный праздник, поэтому он решил совместить это с ежегодным военным парадом летом, когда погода лучше и теплее.
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