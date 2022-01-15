В Україні вирує негода. Рятувальники закликають не виходити на вулицю під час сильних поривів вітру

Останніми днями в Україні вирує негода, окрім перепаду температури та снігопадів, по всій країні фіксують сильні пориви вітру.

За даними ДСНС, 271 населений пункт досі без світла:

Київська область — 130;

Чернігівська область — 71;

Житомирська область — 48;

Сумська область — 12;

Донецька область — 7;

Луганська область — 4.

Ще вранці 15 січня без електрики залишилися 1 418 населених пунктів у 16 областях.

Рятувальники закликають громадян під час сильних поривів вітру не виходити на вулицю, а також не ходити біля рекламних щитів і розлогих дерев.

Так, у Києві на вул. Верховинній, 34, дерево впало на а автомобіль, де були люди. Водій та пасажирка вижили, але отримали значні травми. Також багато дерев упали в Сумській, Волинській та Хмельницькій областях. На щастя, там жодне дерево не упало на людину, а тільки порвало електромережі та перекрило дорогу.