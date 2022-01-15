В Украине бушует непогода. Спасатели призывают не выходить на улицу во время сильных порывов ветра

В последние дни в Украине бушует непогода, кроме перепадов температуры и снегопадов, по всей стране фиксируют сильные порывы ветра.

По данным ГСЧС, 271 населенный пункт до сих пор без света:

Киевская область — 130;

Черниговская область — 71;

Житомирская область — 48;

Сумская область — 12;

Донецкая область — 7;

Луганская область — 4.

Еще утром 15 января без электричества остались 1 418 населенных пунктов в 16 областях.

Спасатели призывают граждан во время сильных порывов ветра не выходить на улицу, а также не ходить возле рекламных щитов и развесистых деревьев.

Так, в Киеве по ул. Верховинной, 34, дерево упало на автомобиль, где были люди. Водитель и пассажир выжили, но получили значительные травмы. Также много деревьев упало в Сумской, Волынской и Хмельницкой областях. К счастью, там ни одно дерево не упало на человека, а только порвало линии электропередачи и перекрыло дорогу.