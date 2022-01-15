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В Украине бушует непогода. Спасатели призывают не выходить на улицу во время сильных порывов ветра

Автор:
София Телишевская
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В последние дни в Украине бушует непогода, кроме перепадов температуры и снегопадов, по всей стране фиксируют сильные порывы ветра.

По данным ГСЧС, 271 населенный пункт до сих пор без света:

  • Киевская область — 130;
  • Черниговская область — 71;
  • Житомирская область — 48;
  • Сумская область — 12;
  • Донецкая область — 7;
  • Луганская область — 4.

Еще утром 15 января без электричества остались 1 418 населенных пунктов в 16 областях.

Спасатели призывают граждан во время сильных порывов ветра не выходить на улицу, а также не ходить возле рекламных щитов и развесистых деревьев.

Так, в Киеве по ул. Верховинной, 34, дерево упало на автомобиль, где были люди. Водитель и пассажир выжили, но получили значительные травмы. Также много деревьев упало в Сумской, Волынской и Хмельницкой областях. К счастью, там ни одно дерево не упало на человека, а только порвало линии электропередачи и перекрыло дорогу.

  • В Карпатах 15 января в 11:15 погиб человек, пытавшийся покорить самую высокую гору Украины — Говерлу. Еще двое туристов получили травмы при восхождении. Все туристы — жители города Южного, Одесской области.