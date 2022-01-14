Україна продовжила тимчасовий безвіз для британців

Президент України Володимир Зеленський продовжив до 30 січня 2023 року безвізовий режим вʼїзду в країну та транзит через неї для громадян Великої Британії та Північної Ірландії.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Тепер британці можуть перебувати в Україні, не оформлюючи віз, упродовж 90 днів протягом 180 днів.

Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна працюватиме над запровадженням безвізового режиму з Великою Британією.