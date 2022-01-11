Компанія Henley & Partners представила рейтинг паспортів. Український тримає свою позицію

Лондонська консалтингова фірма з питань громадянства та проживання Henley & Partners представила індекс паспортів. Він заснований на даних Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), яка регулярно — від 2006 року — відстежує найзручніші у світі паспорти.
Індекс включає 199 паспортів та 227 туристичних напрямків.
Найкращі паспорти станом на 2022 рік:
- Японія, Сінгапур (доступні 192 напрями без візи);
- Німеччина, Південна Корея (190);
- Фінляндія, Італія, Люксембург, Іспанія (189);
- Австрія, Данія, Франція, Нідерланди, Швеція (188);
- Ірландія, Португалія (187);
- Бельгія, Нова Зеландія, Норвегія, Швейцарія, Велика Британія, США (186);
- Австралія, Канада, Чехія, Греція, Мальта (185);
- Польща, Угорщина (183);
- Литва, Словаччина (182);
- Естонія, Латвія, Словенія (181).
Український закордонний паспорт перебуває на 35 місці (разом із Парагваєм): безвізовий вʼїзд можливий у 45 країн. На цьому місці український паспорт перебуває від квітня 2021 року.
Найгірші паспорти (його власникам потрібні або попередня віза, або віза за прибуттям):
- Північна Корея (доступні 39 напрямків без візи);
- Непал та палестинські території (37);
- Сомалі (34);
- Ємен (33);
- Пакистан (31);
- Сирія (29);
- Ірак (28);
- Афганістан (26).
Henley & Partners повідомляє про рекордний рівень свободи пересування для провідних країн Азії — Японії та Сінгапуру. Власники паспортів цих країн теоретично можуть подорожувати без візи у 192 пункти призначення — це на 166 пунктів призначення більше, ніж громадяни Афганістану, які можуть вʼїжджати лише до 26 країн без попередньої візи або візи по прибуттю.
- Майже три роки поспіль паспорт України займав в рейтингу 40 місце, а на початку 2019 року навіть втрачав позицію, опустившись на чотири рядки до 44 місця. Від квітня 2021 року український паспорт перебуває на 35 місці.