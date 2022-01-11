Компанія Henley & Partners представила рейтинг паспортів. Український тримає свою позицію

Лондонська консалтингова фірма з питань громадянства та проживання Henley & Partners представила індекс паспортів. Він заснований на даних Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), яка регулярно — від 2006 року — відстежує найзручніші у світі паспорти.

Індекс включає 199 паспортів та 227 туристичних напрямків.

Найкращі паспорти станом на 2022 рік:

Японія, Сінгапур (доступні 192 напрями без візи);

Німеччина, Південна Корея (190);

Фінляндія, Італія, Люксембург, Іспанія (189);

Австрія, Данія, Франція, Нідерланди, Швеція (188);

Ірландія, Португалія (187);

Бельгія, Нова Зеландія, Норвегія, Швейцарія, Велика Британія, США (186);

Австралія, Канада, Чехія, Греція, Мальта (185);

Польща, Угорщина (183);

Литва, Словаччина (182);

Естонія, Латвія, Словенія (181).

Український закордонний паспорт перебуває на 35 місці (разом із Парагваєм): безвізовий вʼїзд можливий у 45 країн. На цьому місці український паспорт перебуває від квітня 2021 року.

Найгірші паспорти (його власникам потрібні або попередня віза, або віза за прибуттям):

Північна Корея (доступні 39 напрямків без візи);

Непал та палестинські території (37);

Сомалі (34);

Ємен (33);

Пакистан (31);

Сирія (29);

Ірак (28);

Афганістан (26).

Henley & Partners повідомляє про рекордний рівень свободи пересування для провідних країн Азії — Японії та Сінгапуру. Власники паспортів цих країн теоретично можуть подорожувати без візи у 192 пункти призначення — це на 166 пунктів призначення більше, ніж громадяни Афганістану, які можуть вʼїжджати лише до 26 країн без попередньої візи або візи по прибуттю.