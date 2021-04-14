Український закордонний паспорт піднявся на 6 позицій у світовому рейтингу

Український закордонний паспорт в індексі аналітичної компанії Henley & Partners, який відображає зміни в безвізовому режимі країн світу, піднявся з 41 на 35 місце.

Про це повідомляє Держміграційна служба.

Українці сьогодні можуть відвідувати без візи або з візою 136 країн світу. У рейтингу, в якому всього 110 місць, Україна піднялася завдяки безвізовим угодам з кількома острівними державами і територіями регіону Карибського моря: Арубою, Кюрасао, Гренадою, Сен-Мартеном і Карибськими Нідерландами.

По суті, місце в рейтингу означає, що подорожі для громадян України більш доступні, ніж для громадян інших країн.

Перші місця в рейтингу вже традиційно посідають Японія, Сінгапур, Південна Корея і Німеччина.