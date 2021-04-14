Український закордонний паспорт піднявся на 6 позицій у світовому рейтингу

Український закордонний паспорт в індексі аналітичної компанії Henley & Partners, який відображає зміни в безвізовому режимі країн світу, піднявся з 41 на 35 місце.
Про це повідомляє Держміграційна служба.
Українці сьогодні можуть відвідувати без візи або з візою 136 країн світу. У рейтингу, в якому всього 110 місць, Україна піднялася завдяки безвізовим угодам з кількома острівними державами і територіями регіону Карибського моря: Арубою, Кюрасао, Гренадою, Сен-Мартеном і Карибськими Нідерландами.
По суті, місце в рейтингу означає, що подорожі для громадян України більш доступні, ніж для громадян інших країн.
Перші місця в рейтингу вже традиційно посідають Японія, Сінгапур, Південна Корея і Німеччина.
- Індекс паспортів Henley & Partners щоквартально аналізує візові правила 227 країн і територій світу, ранжуючи їх за кількістю країн безвізового вʼїзду. Рейтинг укладається понад 10 років у співпраці з Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (International Air Transport Association), яка підтримує найбільшу у світі базу туристичної інформації.
- Майже три роки поспіль паспорт України займав в рейтингу 40 місце, а на початку 2019 року навіть втрачав позицію, опустившись на чотири рядки до 44 місця.