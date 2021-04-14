Украинский загранпаспорт поднялся на 6 позиций в мировом рейтинге

Украинский загранпаспорт в индексе аналитической компании Henley & Partners, который отражает изменения в безвизовом режиме стран мира, поднялся с 41 на 35 место.

Об этом сообщает Госмиграционная служба.

Украинцы сегодня могут посещать без визы или с визой 136 стран мира. В рейтинге, в котором всего 110 мест, Украина поднялась благодаря безвизовым соглашениям с несколькими островными государствами и территориями региона Карибского моря: Арубой, Кюрасао, Гренадой, Сен-Мартеном и Карибскими Нидерландами.

По сути, место в рейтинге означает, что путешествия для граждан Украины более доступны, чем для граждан других стран.

Первые места в рейтинге уже традиционно занимают Япония, Сингапур, Южная Корея и Германия.