Украинский загранпаспорт поднялся на 6 позиций в мировом рейтинге

Украинский загранпаспорт в индексе аналитической компании Henley & Partners, который отражает изменения в безвизовом режиме стран мира, поднялся с 41 на 35 место.
Об этом сообщает Госмиграционная служба.
Украинцы сегодня могут посещать без визы или с визой 136 стран мира. В рейтинге, в котором всего 110 мест, Украина поднялась благодаря безвизовым соглашениям с несколькими островными государствами и территориями региона Карибского моря: Арубой, Кюрасао, Гренадой, Сен-Мартеном и Карибскими Нидерландами.
По сути, место в рейтинге означает, что путешествия для граждан Украины более доступны, чем для граждан других стран.
Первые места в рейтинге уже традиционно занимают Япония, Сингапур, Южная Корея и Германия.
- Индекс паспортов Henley & Partners ежеквартально анализирует визовые правила 227 стран и территорий мира, ранжируя их по количеству стран безвизового въезда. Рейтинг составляется более 10 лет в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (International Air Transport Association), которая поддерживает крупнейшую в мире базу туристической информации.
- Почти три года подряд паспорт Украины занимал в рейтинге 40 место, а в начале 2019 года даже терял позицию, опустившись на четыре строчки до 44 места.