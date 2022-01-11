Компания Henley & Partners представила рейтинг паспортов. Украинский держит свою позицию

Лондонская консалтинговая фирма по гражданству и проживанию Henley & Partners представила индекс паспортов. Он основан на данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), которая регулярно — с 2006 года — отслеживает самые удобные в мире паспорта.
Индекс включает 199 паспортов и 227 туристических направлений.
Лучшие паспорта по состоянию на 2022 год:
- Япония, Сингапур (доступно 192 направления без визы);
- Германия, Южная Корея (190);
- Финляндия, Италия, Люксембург, Испания (189);
- Австрия, Дания, Франция, Нидерланды, Швеция (188);
- Ирландия, Португалия (187);
- Бельгия, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария, Великобритания, США (186);
- Австралия, Канада, Чехия, Греция, Мальта (185);
- Польша, Венгрия (183);
- Литва, Словакия (182);
- Эстония, Латвия, Словения (181).
Украинский загранпаспорт находится на 35 месте (вместе с Парагваем): безвизовый въезд возможен в 45 стран. На этом месте украинский паспорт находится с апреля 2021 года.
Худшие паспорта (его владельцам нужны либо предварительная виза, либо виза по прибытии):
- Северная Корея (доступно 39 направлений без визы);
- Непал и палестинские территории (37);
- Сомали (34);
- Йемен (33);
- Пакистан (31);
- Сирия (29);
- Ирак (28);
- Афганистан (26).
Henley & Partners сообщает о рекордном уровне свободы передвижения для ведущих стран Азии — Японии и Сингапура. Владельцы паспортов этих стран теоретически могут путешествовать без визы в 192 пункта назначения — это на 166 пунктов назначения больше, чем граждане Афганистана, которые могут въезжать только в 26 стран без предварительной визы или визы по прибытии.
- Почти три года подряд паспорт Украины занимал в рейтинге 40 место, а в начале 2019 даже терял позицию, опустившись на четыре строчки до 44 места. С апреля 2021 года украинский паспорт находится на 35 месте.