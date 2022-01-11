Компания Henley & Partners представила рейтинг паспортов. Украинский держит свою позицию

Лондонская консалтинговая фирма по гражданству и проживанию Henley & Partners представила индекс паспортов. Он основан на данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), которая регулярно — с 2006 года — отслеживает самые удобные в мире паспорта.

Индекс включает 199 паспортов и 227 туристических направлений.

Лучшие паспорта по состоянию на 2022 год:

Япония, Сингапур (доступно 192 направления без визы);

Германия, Южная Корея (190);

Финляндия, Италия, Люксембург, Испания (189);

Австрия, Дания, Франция, Нидерланды, Швеция (188);

Ирландия, Португалия (187);

Бельгия, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария, Великобритания, США (186);

Австралия, Канада, Чехия, Греция, Мальта (185);

Польша, Венгрия (183);

Литва, Словакия (182);

Эстония, Латвия, Словения (181).

Украинский загранпаспорт находится на 35 месте (вместе с Парагваем): безвизовый въезд возможен в 45 стран. На этом месте украинский паспорт находится с апреля 2021 года.

Худшие паспорта (его владельцам нужны либо предварительная виза, либо виза по прибытии):

Северная Корея (доступно 39 направлений без визы);

Непал и палестинские территории (37);

Сомали (34);

Йемен (33);

Пакистан (31);

Сирия (29);

Ирак (28);

Афганистан (26).

Henley & Partners сообщает о рекордном уровне свободы передвижения для ведущих стран Азии — Японии и Сингапура. Владельцы паспортов этих стран теоретически могут путешествовать без визы в 192 пункта назначения — это на 166 пунктов назначения больше, чем граждане Афганистана, которые могут въезжать только в 26 стран без предварительной визы или визы по прибытии.