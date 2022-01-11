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Компания Henley & Partners представила рейтинг паспортов. Украинский держит свою позицию

Автор:
Ангелина Шеремет
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Лондонская консалтинговая фирма по гражданству и проживанию Henley & Partners представила индекс паспортов. Он основан на данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), которая регулярно — с 2006 года — отслеживает самые удобные в мире паспорта.

Индекс включает 199 паспортов и 227 туристических направлений.

Лучшие паспорта по состоянию на 2022 год:

  • Япония, Сингапур (доступно 192 направления без визы);
  • Германия, Южная Корея (190);
  • Финляндия, Италия, Люксембург, Испания (189);
  • Австрия, Дания, Франция, Нидерланды, Швеция (188);
  • Ирландия, Португалия (187);
  • Бельгия, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария, Великобритания, США (186);
  • Австралия, Канада, Чехия, Греция, Мальта (185);
  • Польша, Венгрия (183);
  • Литва, Словакия (182);
  • Эстония, Латвия, Словения (181).

Украинский загранпаспорт находится на 35 месте (вместе с Парагваем): безвизовый въезд возможен в 45 стран. На этом месте украинский паспорт находится с апреля 2021 года.

Худшие паспорта (его владельцам нужны либо предварительная виза, либо виза по прибытии):

  • Северная Корея (доступно 39 направлений без визы);
  • Непал и палестинские территории (37);
  • Сомали (34);
  • Йемен (33);
  • Пакистан (31);
  • Сирия (29);
  • Ирак (28);
  • Афганистан (26).

Henley & Partners сообщает о рекордном уровне свободы передвижения для ведущих стран Азии — Японии и Сингапура. Владельцы паспортов этих стран теоретически могут путешествовать без визы в 192 пункта назначения — это на 166 пунктов назначения больше, чем граждане Афганистана, которые могут въезжать только в 26 стран без предварительной визы или визы по прибытии.