Репера Каньє Веста у США звинуватили в побитті. Йому загрожує до пів року ув’язнення

Американський репер Каньє Вест проходить підозрюваним у справі про побиття. Йому загрожує ув’язнення.

Про це пише Variety з посиланням на представників поліції Лос-Анджелесу.

Інцидент стався 13 січня біля клубу Solo Warehouse. За даними ЗМІ, Вест вдарив фаната, який підійшов взяти у нього автограф.

Видання TMZ виклало відео з репером з того дня. На ньому видно, як Вест кричить на жінку, яка запевняє, що є членом його родини. Водночас на асфальті лежить чоловік — це нібито саме той фанат, якого репер, як заявляють, ударив двічі: у голову та шию.

За даними поліції, постраждалий не отримав серйозних ушкоджень. Весту в разі доведення провини загрожує до шести місяців ув’язнення.