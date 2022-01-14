Держслужба спецзвʼязку: Витоку персональних даних через хакерську атаку на урядові сайти не сталося

Державна служба спеціального звʼязку та захисту інформації заявила, що внаслідок хакерської атаки на сайти українських відомств витоку персональних даних не сталося.

Про це йдеться в повідомленні відомства.

«Контенту сайтів при цьому змінено не було, витоку персональних даних не сталося», — заявили у службі. Зазначається, що більшість з постраждалих державних ресурсів уже відновлено, решта будуть доступні найближчим часом.

Роботу низки інших урядових сайтів зупинили, аби завадити поширенню атаки на інші ресурси та локалізувати технічну проблему.

«Зараз Держспецзвʼязку спільно зі Службою безпеки України та Кіберполіцією збирають цифрові докази та розслідують інцидент», — заявили у службі.

Міністерство цифрової трансформації заявило, що портал «Дія» відключений, аби локалізувати проблему, а мобільний додаток «Дія» працює у штатному режимі. «Дія» — безпечний продукт, що не зберігає персональні дані, а лише відображає їх із реєстрів», — підкреслили в міністерстві.