Госслужба спецсвязи: Утечки персональных данных из-за хакерской атаки на правительственные сайты не произошло

Государственная служба специальной связи и защиты информации заявила, что в результате хакерской атаки на сайты украинских ведомств утечки персональных данных не произошло.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Контент сайтов при этом изменен не был, утечки персональных данных не произошло», — заявили в службе. Отмечается, что большую часть пострадавших государственных ресурсов уже восстановили, остальные будут доступны в ближайшее время.

Работу ряда других правительственных сайтов остановили, чтобы предотвратить распространение атаки на другие ресурсы и локализовать техническую проблему.

«Сейчас Госспецсвязи совместно со Службой безопасности Украины и Киберполицией собирают цифровые доказательства и расследуют инцидент», — заявили в службе.

Министерство цифровой трансформации заявило, что портал «Дія» отключили, чтобы локализовать проблему проблемы, а мобильное приложение «Дія» работает в штатном режиме. «Дія» — безопасный продукт, не хранящий персональные данные, а только отображающий их из реестров», — подчеркнули в министерстве.