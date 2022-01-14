Госслужба спецсвязи: Утечки персональных данных из-за хакерской атаки на правительственные сайты не произошло

Государственная служба специальной связи и защиты информации заявила, что в результате хакерской атаки на сайты украинских ведомств утечки персональных данных не произошло.
Об этом говорится в сообщении ведомства.
«Контент сайтов при этом изменен не был, утечки персональных данных не произошло», — заявили в службе. Отмечается, что большую часть пострадавших государственных ресурсов уже восстановили, остальные будут доступны в ближайшее время.
Работу ряда других правительственных сайтов остановили, чтобы предотвратить распространение атаки на другие ресурсы и локализовать техническую проблему.
«Сейчас Госспецсвязи совместно со Службой безопасности Украины и Киберполицией собирают цифровые доказательства и расследуют инцидент», — заявили в службе.
Министерство цифровой трансформации заявило, что портал «Дія» отключили, чтобы локализовать проблему проблемы, а мобильное приложение «Дія» работает в штатном режиме. «Дія» — безопасный продукт, не хранящий персональные данные, а только отображающий их из реестров», — подчеркнули в министерстве.
- В ночь с 13 на 14 января неизвестные хакеры взломали сайты украинских министерств и государственных структур. На них они оставили сообщения о якобы сливе личных данных в сеть. Не работали сайты министерств образования и науки, иностранных дел, аграрной политики, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции, «Дії» и другие.