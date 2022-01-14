В Україні виявили понад 10 тисяч нових заражених коронавірусом. Вакцинувалися 92 тисячі людей

В Україні за минулу добу, 13 січня, виявили понад 10 тисяч нових заражених коронавірусом. Серед них 663 дитини та 241 медик.
Про це пише МОЗ у своєму Facebook.
До лікарень через хворобу потрапили 1 656 людей, а 140 померли від ускладнень. Водночас 7 285 хворих успішно одужали від коронавірусу.
Найбільше нових випадків зафіксували в Києві (1 193) та Львівській області (1 001).
Водночас протягом доби 92 тисячі українців вакцинувалися від коронавірусу. 32 тисячі отримали першу дозу, 45 тисяч — другу, а ще 14 тисяч — бустерну.
- 6 січня в Україні дозволили бустерну вакцинацію для всіх людей від 18 років. Бустером бажано щепитись в період від 6 до 9 місяців після отримання другого щеплення. Вакцинуватимуть препаратами Moderna або Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина.
- 12 січня Національна академія наук повідомила, що в Україні розпочалася нова хвиля коронавірусу.