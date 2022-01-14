В Украине выявили более 10 тысяч новых зараженных коронавирусом. Вакцинировались 92 тысячи человек

В Украине за минувшие сутки, 13 января, выявили более 10 тысяч новых зараженных коронавирусом. Среди них 663 ребенка и 241 медик.

Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.

В больницы из-за коронавируса попали 1 656 человек, а 140 умерли от осложнений. В то же время 7 285 больных успешно выздоровели от коронавируса.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (1 193) и Львовской области (1 001).

В течение суток 92 тысячи украинцев вакцинировались от коронавируса. 32 тысячи получили первую дозу, 45 тысяч — вторую, а еще 14 тысяч — бустерную.