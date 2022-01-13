Міноборони уклало контракт на ремонт флагмана ВМС — фрегата «Гетьман Сагайдачний»

Міністерство оборони уклало контракт на ремонт фрегата «Гетьман Сагайдачний». Цей корабель є флагманом Військово-морських сил України.

Про це пише пресслужба «Укроборонпрому».

Відповідний контракт Міноборони уклало з державним підприємством «Дослідно-проектний центр кораблебудування». Згідно з контрактом, підприємство проведе ремонт та модернізацію корабля у кілька етапів: від оцінки технічного стану корабля до безпосередніх робіт.

«Роботи подібного обсягу та складності для кораблів такого класу не виконувало жодне підприємство за весь період незалежності України. Саме тому для успішної реалізації проєкту «Дослідно-проектний центр кораблебудування» кооперується з іншими українськими підприємствами — лідерами оборонно-промислового комплексу та суднобудування країни», — зазначив директор — генеральний конструктор ДП «Дослідно-проектний центр кораблебудування» Вадим Борисов.