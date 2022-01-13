Минобороны заключило контракт на ремонт флагмана ВМС — фрегата «Гетман Сагайдачный»

Министерство обороны заключило контракт на ремонт фрегата «Гетман Сагайдачный». Этот корабль является флагманом Военно-морских сил Украины.

Об этом пишет пресс-служба «Укроборонпрома».

Соответствующий контракт Минобороны заключило с государственным предприятием «Опытно-проектный центр кораблестроения». Согласно контракту предприятие проведет ремонт и модернизацию корабля в несколько этапов: от оценки технического состояния корабля до непосредственных работ.

«Работы подобного объема и сложности для кораблей такого класса не выполняло ни одно предприятие за весь период независимости Украины. Именно поэтому для успешной реализации проекта «Опытно-проектный центр кораблестроения» кооперируется с другими украинскими предприятиями — лидерами оборонно-промышленного комплекса и судостроения страны», — отметил директор — генеральный конструктор ГП «Опытно-проектный центр кораблестроения» Вадим Борисов.