Флагман «Гетьман Сагайдачний» виведуть зі складу ВМС у 2031 році. Його має замінити «Володимир Великий»

Флагман українського флоту «Гетьман Сагайдачний» (U130) виведуть зі складу Військово-морських сил у 2031 році, а на заміну йому пропонують корвет «Володимир Великий», на добудову якого потрібно понад 8 млрд гривень.

Як передає «АрміяInform», командувач ВМС контр-адмірал Олексій Неїжпапа розповів, що «Володимир Великий» після добудови може перейти до класу фрегат, як і «Сагайдачний». При цьому остаточне рішення щодо корвету ще не ухвалене. Його (проєкт 58250) почали будувати у Миколаєві у 2011 році, але так і не закінчили.

Корвет проекту 58250 «Володимир Великий».

Говорячи про U130, Неїжпапа заявив, що зараз корабель на модернізації. Йому міняють радіоелектроніку, систему управління вогнем та звʼязку, бортові системи, а також ремонтують головну енергоустановку.