NASA: Для Землі 2021 рік був шостим найтеплішим за всю історію спостережень

Для планети Земля 2021 рік став шостім найспекотнішим роком за всю історію спостережень — із 1880 року. Дві наукові агенції США (NASA та Національне управління океанічних та атмосферних досліджень, або NOAA) 13 січня опублікували свої розрахунки та заявили, що 2021 рік не набагато відстає від ультраспекотних 2016 і 2020-го. Шість різних розрахунків показали, що 2021 рік був між пʼятим і сьомим спекотними роками з 1880 року. NASA заявило, що 2021 рік разом із 2018-м є ​​шостим найтеплішим, водночас Управління океанічних та атмосферних досліджень ставить 2021 рік на шосте місце — перед 2018-м.

Науковці зазначають, що глобальні температури у 2021 році були на 0,85 градуса вищі за середне значення за базовий період NASA. Крім цього, Земля у 2021 році була приблизно на 1,1 градуса тепліша, ніж у середньому наприкінці ХІХ століття, на початку промислової революції. Кліматолог Гевін Шмідт, який очолює групу NASA з вивчення температури, сказав: «Довгострокова тенденція дуже ясна. І це через нас. І це не зникне, поки ми не припинимо збільшувати кількість вуглекислого газу в атмосфері».