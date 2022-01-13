NASA: Для Земли 2021 год был шестым самым теплым за всю историю наблюдений

Для планеты Земля 2021 год стал шестым самым жарким годом за всю историю наблюдений — с 1880 года.

Два ученых агентства США (NASA и Национальное управление океанических и атмосферных исследований или NOAA) 13 января опубликовали свои расчеты и заявили, что 2021 год не намного отстает от очень жарких 2016 и 2020 годов.

Шесть разных расчетов показали, что 2021 год был между пятым и седьмым жарким годом с 1880 года. NASA заявило, что 2021-й вместе с 2018 годом является шестым самым теплым, в то время как Управление океанических и атмосферных исследований ставит 2021 год на шестое место — перед 2018-м.