Американська зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер стала першою жінкою, яка зібрала 300 мільйонів підписників у Instagram.
Про це пише CNN.
Звання «найпопулярнішої жінки в Instagram Дженнер відібрала у співачки Аріани Гранде, яка на цей час має 289 мільйонів підписників. Найпопулярнішим акаунтом у соцмережі залишається сторінка футболіста англійського «Манчестер Юнайтед» та збірної Португалії Кріштіану Роналду. На нього підписані 389 мільйонів користувачів Instagram.
- У листопаді 2020 року повідомлялося, що британський актор Руперт Ґрінт, відомий за роллю Рона Візлі у серії фільмів про Гаррі Поттера, встановив новий рекорд Instagram за швидкістю набору мільйона підписників. Актору вдалося зробити це за 4 години і 1 хвилину.
- Попередній рекорд належав натуралісту та автору документальних фільмів, серу Девіду Аттенборо. На збір мільйона підписників йому знадобилося на 43 хвилини більше.