Американская звезда реалити-шоу Кайли Дженнер стала первой женщиной, собравшей 300 миллионов подписчиков в Instagram.

Об этом пишет CNN.

Звание «самой популярной женщины» в Instagram Дженнер отобрала у певицы Арианы Гранде, которая в настоящее время имеет 289 миллионов подписчиков. Самым популярным аккаунтом в соцсети остается страница футболиста английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду. На него подписаны 389 миллионов пользователей Instagram.