Американская звезда реалити-шоу Кайли Дженнер стала первой женщиной, собравшей 300 миллионов подписчиков в Instagram.
Об этом пишет CNN.
Звание «самой популярной женщины» в Instagram Дженнер отобрала у певицы Арианы Гранде, которая в настоящее время имеет 289 миллионов подписчиков. Самым популярным аккаунтом в соцсети остается страница футболиста английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду. На него подписаны 389 миллионов пользователей Instagram.
- В ноябре 2020 года сообщалось, что британский актер Руперт Гринт, известный по роли Рона Уизли в серии фильмов о Гарри Поттере, установил новый рекорд Instagram по скорости набора миллиона подписчиков. Актеру удалось сделать это за 4 часа и 1 минуту.
- Предыдущий рекорд принадлежал естествоиспытателю и автору документальных фильмов, сэру Дэвиду Аттенборо. На сбор миллиона подписчиков ему понадобилось на 43 минуты больше.