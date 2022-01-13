У Нігерії розблокували Twitter. Його вимкнули через те, що соцмережа видалила твіт президента

Нігерія зняла заборону на Twitter через сім місяців після того, як соціальну мережу заблокували після видалення посту президента. Про це повідомляє BBC.

Уряд країни повідомив, що скасовує заборону після того, як компанія Twitter погодилась на наступні умови:

відкрити місцевий офіс в Нігерії;

призначити представника країни;

дотримуватись податкових зобовʼязань;

працювати «із повагою» до місцевих законів.

Компанія Twitter не повідомила, чи погодилась з усіма вимогами уряду, але зазначила, що рада знову працювати в Нігерії.

Попри блокування, багато нігерійців продовжували отримувати доступ до сайту, використовуючи VPN, але більшість корпоративних організацій, зокрема засоби масової інформації, підкорилися розпорядженню уряду.

Уряд Нігерії призупинив роботу Twitter у червні 2021 року після того, як компанія видалила твіт президента Мухаммаду Бухарі про покарання регіональних сепаратистів. Тоді влада звинуватила соціальну мережу в підтримці сепаратистів і вимкнула її.