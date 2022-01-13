В Нигерии разблокировали Twitter. Его выключили из-за того, что соцсеть удалила твит президента

Нигерия сняла запрет на Twitter спустя семь месяцев после того, как социальную сеть заблокировали после удаления поста президента. Об этом сообщает BBC.

Правительство страны сообщило, что отменяет запрет после того, как компания Twitter согласилась на следующие условия:

открытие местного офиса в Нигерии;

назначить представителя страны;

соблюдать налоговые обязательства;

работать «с уважением» в местные законы.

Компания Twitter не сообщила, согласилась ли она со всеми требованиями правительства, но отметила, что рада снова работать в Нигерии.

Несмотря на блокировку, многие нигерийцы продолжали получать доступ к сайту, используя VPN, но большинство корпоративных организаций, в том числе многие средства массовой информации, подчинились распоряжению правительства.

Правительство Нигерии приостановило работу Twitter в июне 2021 года после того, как компания удалила твит президента Мухаммада Бухари о наказании региональных сепаратистов. Тогда власти обвинили социальную сеть в поддержке сепаратистов и выключили ее.