Влада Нігерії почала блокувати Twitter через видалений твіт президента

Влада Нігерії почала блокувати соцмережу Twitter на території країни після того, як вона видалила повідомлення президента країни.

Про це повідомляє BBC.

Наказ припинити доступ вже отримали мобільні оператори та інтернет-провайдери. Невідомо, скільки триватиме блокування. Рішення пояснили нібито використанням платформи для «підриву повного існування Нігерії». Міністр інформації Нігерії Лай Мохаммед доручив Національній радіомовній комісії негайно розпочати процес ліцензування всіх соціальних мереж в Нігерії.

Кілька днів Twitter видалила пост президента Нігерії Мухаммаду Бухарі про громадянську війну в Нігерії 1967-1970 років і про те, як вчиняти з «тими, хто погано поводиться сьогодні». У твіті звучали погрози покарати винних у недавніх нападах на виборчі та поліцейські дільниці.

Після цього представник Twitter заявив, що публікація порушує правила соцмережі. «Власник облікового запису повинен буде видалити твіт з порушенням і провести 12 годин зі своїм акаунтом у режимі лише для читання», — повідомили в соцмережі