ВООЗ: 90 країн світу не досягли показника у 40% вакцинованого населення, 36 країн взагалі вакцинували менше ніж 10%

У ВООЗ заявили, що 90 країн світу не змогли досягнути мети із вакцинації від коронавірусу 40% свого населення. Водночас 36 держав взагалі вакцинували менше ніж 10% громадян.

Про це заявив очільник ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

«Деякі обмеження поставок, з якими ми зіткнулися минулого року, зараз починають слабшати, але ми ще маємо пройти довгий шлях, аби досягти нашої мети з вакцинації 70% населення кожної країни до середини цього року. 90 країн досі не досягли мети у 40%, а у 36 із цих країн було вакциновано менше ніж 10% населення», — пояснив він.

Також Гебреєсус розповів, що в Африці понад 85% населення досі не отримали жодної дози вакцини від коронавірусу.