ВООЗ: 90 країн світу не досягли показника у 40% вакцинованого населення, 36 країн взагалі вакцинували менше ніж 10%

У ВООЗ заявили, що 90 країн світу не змогли досягнути мети із вакцинації від коронавірусу 40% свого населення. Водночас 36 держав взагалі вакцинували менше ніж 10% громадян.
Про це заявив очільник ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.
«Деякі обмеження поставок, з якими ми зіткнулися минулого року, зараз починають слабшати, але ми ще маємо пройти довгий шлях, аби досягти нашої мети з вакцинації 70% населення кожної країни до середини цього року. 90 країн досі не досягли мети у 40%, а у 36 із цих країн було вакциновано менше ніж 10% населення», — пояснив він.
Також Гебреєсус розповів, що в Африці понад 85% населення досі не отримали жодної дози вакцини від коронавірусу.
- Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що минулого тижня (3—9 січня) у світі виявили понад 15 мільйонів нових випадків коронавірусу — це найбільша тижнева кількість випадків, яку коли-небудь реєстрували.
- У світі у 2021 році від коронавірусу померло майже удвічі більше людей, аніж у 2020-му, коли почалась пандемія: 3,5 мільйона людей проти 1,8 мільйона.