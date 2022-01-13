ВОЗ: 90 стран мира не достигли показателя в 40% вакцинированного населения, 36 стран вообще вакцинировали менее 10%

В ВОЗ заявили, что 90 стран мира не смогли достичь цели по вакцинации от коронавируса 40% своего населения. В то же время, 36 государств вообще вакцинировали менее 10% людей.
Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
«Некоторые ограничения поставок, с которыми мы столкнулись в прошлом году, сейчас начинают ослабевать, но мы еще должны пройти долгий путь, чтобы достичь нашей цели по вакцинации 70% населения каждой страны к середине этого года. 90 стран до сих пор не достигли цели в 40%, а в 36 из этих стран было вакцинировано менее 10% населения», — пояснил он.
Также Гебрейесус рассказал, что в Африке более 85% населения не получили до сих пор ни одной дозы вакцины от коронавируса.
- Всемирная организация здравоохранения сообщила, что на прошедшей неделе (3—9 января) в мире выявили более 15 миллионов новых случаев коронавируса — это самое большое количество случаев, когда-либо регистрировавшихся за одну неделю.
- В мире в 2021 году от коронавируса умерло почти вдвое больше людей, чем в 2020 году, когда началась пандемия: 3,5 миллиона человек против 1,8 миллиона.