ВОЗ: За прошедшую неделю в мире выявили самое большое с начала пандемии количество новых больных ковидом

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что на прошлой неделе (3—9 января) в мире выявили более 15 миллионов новых случаев коронавируса — это наибольшее количество случаев, которое когда-либо регистрировали за одну неделю.

Об этом генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал на брифинге 12 января.

«Этот огромный всплеск инфекций обусловлен штаммом «Омикрон», который быстро заменяет «Дельту» почти во всех странах», — отметил Гебрейесус.

Однако, по его словам, еженедельное число смертей остается стабильным с октября 2021 года — в среднем 48 тысяч смертей в неделю. Хотя количество пациентов, находящихся в больницах, растет в большинстве стран, оно не на уровне предыдущих волн. В ВОЗ предполагают, что возможно это связано со снижением тяжести «Омикрона», а также с распространенным благодаря вакцинации иммунитетом.