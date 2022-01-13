Apple оновила операційну систему для iPhone та iPad, усунувши помилки

Наприклад, раніше програма «повідомлення» могла не завантажувати фото, надіслані через iCloud, а програми для CarPlay від сторонніх виробників не завжди реагували на введення даних.

Також Apple частково виправила вразливість HomeKit, яка була виявлена торік та отримала назву doorLock. Вона полягає у можливості зміни імені пристрою HomeKit на понад 500 тисяч символів. Наслідком спроба завантажити такий великий рядок символів призводить до того, що пристрій iOS переходить у стан постійного перезавантаження.

Відтак, щоб відновити пристрій, потрібно скинути всі дані, але повторний вхід у заражений обліковий запис iCloud може повторно викликати помилку. Тепер же компанія обмежила довжину імені, яке можна задати для пристрою або програми HomeKit. Однак повністю вразливість ще не усунена.

Оновлення можна завантажити через налаштування пристроїв Apple.