У Києві викрили хакерів, які обікрали іноземні компанії на понад $1 мільйон

У Києві викрили хакерів, які влаштовували кібератаки та інфікували вірусом техніку іноземних компаній. Загальна сума збитків сягає понад $1 мільйон.

Про це повідомили у пресслужбі кіберполіції.

Як зазначається, організатором є 36-річний киянин спільно з дружиною та трьома знайомими. Вони робили спам-розсилку на електронні скриньки, використовуючи шкідливе програмне забезпечення типу Ransomware.

Викуп за відновлення доступу до даних отримували троє підставних людей на власні криптогаманці.

Також зловмисники на замовлення іноземних хакерів надавали послуги з підміни IP-адрес користувачів, що дозволяло останнім атакувати системи державних та комерційних установ для отримання конфіденційної інформації.

За попередніми даними, від атак постраждали понад 50 компаній у країнах Європи та Америки.

Виявилося, що один із фігурантів перебував у розшуку Британії. Він за допомогою вірусу отримував дані банківських карток клієнтів британських банків, їхнім коштом купував різні товари в інтернет-магазинах, а потім перепродавав їх.

Як уточнили в СБУ, зловмисники адміністрували роботу сервісу з домашніх персональних комп’ютерів, маскуючись під різноманітними нікнеймами в мережі Darknet.

Обшуки в оселях хакерів та в їхніх автівках українські поліцейські проводили спільно з правоохоронцями Великої Британії та США, вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, флеш-накопичувачі та три автомобілі.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу компʼютерів, автоматизованих систем, компʼютерних мереж чи мереж електрозвʼязку), ч. 2 ст. 361—1 (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут), ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.