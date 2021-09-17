Розслідування Financial Times: кіберзлочинці масово переходять з даркнету у Telegram

Останнім часом кіберзлочинці удвічі частіше використовують Telegram, щоб проводити там незаконні операції, які здебільшого раніше робили тільки у даркнеті. У відкритих каналах вони продають або поширюють бази даних користувачів, віруси та інструкції для злому. Про це йдеться у спільному розслідуванні The Financial Times і групи експертів Cyberint. Фахівці з кібербезпеки повʼязують таке зростання зі зміною політики конфіденційності WhatsApp. Месенджер недавно попросив користувачів увімкнути надсилання даних у свою материнську компанію — Facebook. Через це багато хакерів перейшли на інші сервіси, незважаючи на запевнення розробників, що вони, як і раніше, не можуть читати приватні повідомлення користувачів.

Аналітик кіберзагроз із Cyberint Тал Самро зазначив, що зашифровані месенджери стають дедалі популярнішими серед хакерів та інших кіберзлочинців, адже користуватися ними набагато легше й зручніше, ніж даркнетом, і при цьому їм вдається зберегти свою анонімність. Тільки за 2021 рік кількість посилань, які відправляють користувачів із форумів у даркнеті на Telegram-канали, збільшилася з 172 тисяч до понад одного мільйона. Крім того, за останній рік на платформі Telegram учетверо зросла кількість повторювання фраз: «email: доступ» і «комбо» — хакерські терміни, які позначають поширення списку імейлів і паролів від них. Характерно, що спершу у цих каналах продають бази, а потім канали зникають — у цьому і полягає «зручність» користування платформою. Злочинці також поширюють дані про кредитні картки, копії паспортів, доступ до банківських рахунків і облікові записи з платних сайтів, таких як Netflix. Найчастіше вони поширюють шкідливі програмами, віруси, вразливості та інструкції злому пристроїв через додатки. Також кіберексперти виявили в Telegram рекламу Combo List Gaming HQ — список з 300 тисячами імейлів і паролів, які нібито допомагають зламати ігрові сервіси, такі як Minecraft, Origin і Uplay. Як тільки журналісти Financial Times звернулися до засновників каналу за коментарем, адміністратори очистили весь контент.