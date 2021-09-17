Расследование Financial Times: киберпреступники массово переходят из даркнета в Telegram

В последнее время киберпреступники вдвое чаще используют Telegram, чтобы проводить там незаконные операции, которые в основном раньше делали только в даркнете. В открытых каналах они продают или распространяют базы даных, вирусы и инструкции для взлома. Об этом говорится в совместном расследовании The Financial Times и группы экспертов Cyberint. Специалисты по кибербезопасности связывают такой рост с изменением политики конфиденциальности WhatsApp. Мессенджер недавно попросил пользователей разрешить отправку данных в свою материнскую компанию — Facebook. Из-за этого многие хакеры перешли на другие сервисы, несмотря на убеждения разработчиков, что они по-прежнему не могут читать личные сообщения пользователей.

Аналитик киберугроз с Cyberint Тал Самро отметил, что зашифрованные мессенджеры становятся все популярнее среди хакеров и других киберпреступников, ведь пользоваться ими гораздо легче и удобнее, чем даркнетом и при этом им удается сохранить свою анонимность. Только за 2021 год количество ссылок, которые отправляют пользователей с форумов в даркнете на Telegram-каналы, увеличилась с 172 тысяч до более чем одного миллиона. Кроме того, за последний год на платформе Telegram вчетверо выросло количество повторений фраз: «email: доступ» и «комбо» — хакерские термины, обозначающие распространение списков имейлов и паролей от них. Характерно, что сначала в этих каналах продают базы, а затем каналы исчезают — в этом и заключается «удобство» пользования платформой. Преступники также распространяют данные о кредитных картах, копии паспортов, доступ к банковским счетам и учетные записи с платных сайтов, таких как Netflix. Чаще всего они распространяют вредоносные программы, вирусы, уязвимости и инструкции взлома устройств через приложения. Также киберексперты обнаружили в Telegram рекламу Combo List Gaming HQ — список из 300 тысяч еимейлов и паролей, которые якобы помогают взломать игровые сервисы, такие как Minecraft, Origin и Uplay. Как только журналисты Financial Times обратились к учредителям канала за комментарием, администраторы очистили весь контент.