Офис омбудсмена нашел в интернете базу данных жителей Украины, там 53 миллиона записей с персональными данными

В интернете на одном из сайтов обнаружили базу данных жителей Украины, которая может содержать персональные данные: фамилию, имя, отчество, дату рождения, номер телефона, населенный пункт, улицу, номер дома и квартиры.

Об этом сообщил Офис омбудсмена в понедельник, 13 сентября.

По информации на сайте, в базе может содержаться почти 53 миллиона записей. В связи с этим омбудсмен Людмила Денисова обратилась с заявлением в Национальную полицию.

В Офисе омбудсмена не указали, что это за сайт и когда появилась информация о нем.