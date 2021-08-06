«Предлагают другим мошенникам». Российские хакеры выложили в даркнете данные более миллиона кредитных карт

Группа российских хакеров под названием All World Cards, опубликовала в даркнете данные более одного миллиона кредитных карт из США и других стран.
Об этом пишет CNBC.
По данным компании по кибербезопасности Q6 группа предлагает другим преступникам информацию о похищенных кредитных картах. В открытом доступе оказались карты, выпущенные в 2018 и 2019 годах и принадлежащие американцам и жителям других стран.
Как пишет Forbes, эксперты Q6 выяснили, что хакеры из группы All World Cards выложили данные карт, чтобы предложить их «другим мошенникам». Отмечается, что All World Cards — новая русскоязычная группа, которая предлагает данные бесплатно, «в качестве рекламы».
«Преступники, скорее всего, начнут использовать данные этих украденных карт в ближайшие дни, поэтому банки вскоре почувствуют последствия», — написал журналист CNBC Эмон Джаверс.
- Министерство юстиции США заявило, что российские хакеры, причастные к масштабной кибератаке через программное обеспечение SolarWinds, взломали электронные почты некоторых федеральных прокуратур в США.
- Перед этим сообщалось, что хакерская группировка REvil, которую связывают с Кремлем, исчезла из даркнета. Именно она осуществляла кибератаки на США.