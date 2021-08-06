«Предлагают другим мошенникам». Российские хакеры выложили в даркнете данные более миллиона кредитных карт

Группа российских хакеров под названием All World Cards, опубликовала в даркнете данные более одного миллиона кредитных карт из США и других стран.

Об этом пишет CNBC.

По данным компании по кибербезопасности Q6 группа предлагает другим преступникам информацию о похищенных кредитных картах. В открытом доступе оказались карты, выпущенные в 2018 и 2019 годах и принадлежащие американцам и жителям других стран.

Как пишет Forbes, эксперты Q6 выяснили, что хакеры из группы All World Cards выложили данные карт, чтобы предложить их «другим мошенникам». Отмечается, что All World Cards — новая русскоязычная группа, которая предлагает данные бесплатно, «в качестве рекламы».

«Преступники, скорее всего, начнут использовать данные этих украденных карт в ближайшие дни, поэтому банки вскоре почувствуют последствия», — написал журналист CNBC Эмон Джаверс.