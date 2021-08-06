«Пропонують іншим шахраям». Російські хакери виклали у даркнеті дані понад мільйона кредитних карток

Група російських хакерів під назвою All World Cards, опублікувала в даркнеті дані понад одного мільйона кредитних карт з США та інших країн.

Про це пише CNBC.

За даними компанії з кібербезпеки Q6 група пропонує іншим злочинцям інформацію про викрадені кредитні картки. У відкритому доступі опинилися карти, випущені у 2018 і 2019 роках, і які належать американцям та жителям інших країн.

Як пише Forbes, експерти Q6 зʼясували, що хакери з групи All World Cards виклали дані карток, щоб запропонувати їх «іншим шахраям». Зазначається, що All World Cards — нова російськомовна група, яка пропонує дані безкоштовно, «у якості реклами».

«Злочинці, швидше за все, почнуть використовувати дані цих вкрадених карт найближчими днями, тому банки невдовзі відчують наслідки», — написав журналіст CNBC Емон Джаверс.