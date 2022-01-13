В Киеве разоблачили хакеров, обокравших иностранные компании на более чем $1 миллион

В Киеве разоблачили хакеров, которые устраивали кибератаки и инфицировали вирусом технику иностранных компаний. Общая сумма ущерба составляет более $1 миллиона.

Об этом сообщили в пресс-службе киберполиции.

Как отмечается, организатором является 36-летний киевлянин совместно с супругой и тремя знакомыми. Они производили спам-рассылку на электронные ящики, используя вредоносное программное обеспечение типа Ransomware.

Выкуп за восстановление доступа к данным получали три подставных человека на собственные криптокошельки.

Также злоумышленники по заказу иностранных хакеров предоставляли услуги по замене IP-адресов пользователей, что позволяло последним атаковать системы государственных и коммерческих учреждений для получения конфиденциальной информации.

По предварительным данным, от атак пострадали более 50 компаний в странах Европы и Америки.

Оказалось, что один из фигурантов находился в розыске Великобритании. Он с помощью вируса получал данные банковских карт клиентов британских банков, за их счет покупал различные товары в интернет-магазинах, а затем перепродавал их.

Как уточнили в СБУ, злоумышленники администрировали работу сервиса с домашних персональных компьютеров, маскируясь под разными никнеймами в сети Darknet.

Обыски в домах хакеров и в их автомобилях украинские полицейские проводили совместно с правоохранителями Великобритании и США, изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, флеш-накопители и три автомобиля.

В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи), ч. 2 ст. 361—1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт), ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.