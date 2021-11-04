СБУ раскрыла хакеров российской группировки Armagedon. Ими оказались сотрудники ФСБ

СБУ идентифицировала хакеров всемирно известной группировки Armagedon, совершившей более пяти тысяч кибератак на государственные органы и объекты критической инфраструктуры Украины. Ими оказались офицеры Федеральной службы безопасности России.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленники — офицеры управления ФСБ в оккупированном Крыму, а также предатели, которые перешли на сторону РФ во время оккупации полуострова в 2014 году. СБУ удалось поименно установить их личности, перехватить разговоры, а также получить доказательства причастности к атакам.

СБУ

«И это при том, что они использовали собственные вирусные программы ФСБ, а также средства анонимизации и прикрытия в сети Интернет», — заявили в СБУ. Злоумышленники разрабатывали вредоносное программное обеспечение, после чего рассылали его от имени государственных учреждений Украины. Это приводило к заражению компьютеров и получению хакерами удаленного доступа к ним.

Пятерым участникам хакерской группы объявили подозрение по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса.

По данным СБУ, хакерская группировка Armagedon — это специальный проект ФСБ, прицельно «работающий» по Украине. Его работу координирует 18-й центр ФСБ (Центр информационной безопасности) с дислокацией в Москве.

СБУ

С момента российской агрессии в 2014 году это подразделение ФСБ совершило более 5 тысяч кибератак и пыталось «заразить» более полутора тысяч правительственных компьютерных систем. Сейчас СБУ пытается локализовать и нейтрализовать киберагрессию России против Украины.