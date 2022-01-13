В Ізраїлі готуються вакцинувати від COVID-19 шестимісячних дітей

В Ізраїлі почнуть вакцинувати від коронавірусу дітей молодше 5 років — починаючи з 6-місячного віку.

Як повідомляє Times of Israel, Міністерство охорони здоровʼя планує розпочати вакцинацію у квітні.

Чиновник відомства пояснив, що такий крок продиктований поширенням штаму «Омікрон», який заразніший серед дітей. Крім того, коронавірус може викликати у дітей запальний мультисистемний синдром.

Дітей щепитимуть вакциною компанії Pfizer. Наразі вона проводить клінічні випробування мінідоз на дітях віком від 6 місяців до 5 років. Наявні дані показують позитивний результат.