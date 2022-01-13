В Израиле готовятся вакцинировать от COVID-19 шестимесячных детей

В Израиле начнут вакцинировать от коронавируса детей младше 5 лет, начиная с 6-месячного возраста.

Как сообщает Times of Israel, Министерство здравоохранения планирует начать вакцинацию в апреле.

Чиновник ведомства пояснил, что такой шаг продиктован распространением штамма «Омикрон», который более заразен среди детей. Кроме того, коронавирус может вызывать у детей воспалительный мультисистемный синдром.

Колоть детей будут вакциной компании Pfizer. Сейчас она проводит клинические испытания мини-доз на детях в возрасте от 6 месяцев до 5 лет. Имеющиеся данные уже показывают позитивный результат.