Израиль разрешил въезд привитым российской вакциной «Спутник V»

«Израиль разрешает въезд тем, кто привился вакциной «Спутник» (при условии, что результат серологического анализа, сданного в Израиле, будет положительным)», — указано в порядке въезда в Израиль.

В то же время вакцинированные «Спутником» должны находиться на карантине до получения положительного результата серологического анализа, который они сдали по прилете, и отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного на третий день после приезда.

Отдельно отмечается, что въезжать в Израиль можно не раньше чем через 14 дней после вакцинации второй или бустерной дозой.