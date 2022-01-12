Президент Володимир Зеленський хоче, щоб обмеження проти олігархів в Україні працювали і за кордоном. Він доручив розробити відповідний механізм Міністерству юстиції.

Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська, пише Інтерфакс.

«Щоб наші партнери також реагували, також встановлювали додаткові контролі щодо активів та діяльності таких осіб за кордоном», — пояснив він.