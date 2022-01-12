Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы ограничения против олигархов в Украине работали и за границей. Он поручил разработать соответствующий механизм Министерству юстиции.

Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська, пишет Интерфакс.

«Чтобы наши партнеры тоже реагировали, также устанавливали дополнительный контроль по активам и деятельности таких лиц за рубежом», — пояснил он.