СНБО внесет первых олигархов в реестр в мае 2022 года

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил во время брифинга, что в мае 2022 года в реестр олигархов внесут первых лиц.
«К концу мая закон уже должен начать работать. И если дальше будет продолжаться вся эта процедурная ситуация, 20—25 мая мы можем с вами иметь на заседании Совета нацбезопасности и обороны первых олигархов, которые будут определены решением СНБО согласно нашему законодательству», — заявил он.
- 23 сентября 2021 года Верховная Рада приняла законопроект о деолигархизации. Документ устанавливает ряд правил для тех, кто попадет в реестр олигархов: они не смогут финансировать партии, участвовать в приватизации и будут обязаны подавать электронную декларацию. Все чиновники должны будут обязательно подавать декларацию о контактах, если они будут общаться с олигархом. В случае непредоставления такой декларации им грозит увольнение.
- Совет национальной безопасности и обороны уже запустил систему мониторинга олигархов.