Заступник Кличка заявив, що ні з ким не обговорював можливе призначення головою КМДА

Заступник очільника КМДА Віталія Кличка Олексій Кулеба спростував інформацію про його нібито можливу нову посаду. Кулебу розглядають як можливого нового очільника Київської міської держадміністрації.

Про це він написав у своєму Facebook.

«Сьогодні прочитав багато повідомлень про своє призначення на нову посаду. Для мене це стало повною несподіванкою. Повідомляю наступне. Перебуваю на робочому місці в КМДА, виконую завдання, поставлені мером столиці Віталієм Володимировичем Кличком. Розмов ні з ким з приводу якихось посад у мене не було», — зазначив Кулеба.

За даними джерел «Бабеля», 17 грудня 2021 року в Офісі президента мер Києва Віталій Кличко провів зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Вони обговорювали законопроєкт «Про столицю», який має на меті розділити повноваження мера Києва, якого обирають кияни, та голови КМДА, якого призначає президент. Саме на останню посаду в ОП розглядають Кулебу як можливого кандидата.