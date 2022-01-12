Заместитель Кличко заявил, что ни с кем не обсуждал возможное назначение главой КГГА

Заместитель главы КГГА Виталия Кличко Алексей Кулеба опроверг информацию о его якобы возможной новой должности. Кулебу рассматривают как возможного нового главу Киевской городской госадминистрации.
Об этом он написал в своем Facebook.
«Сегодня прочитал много сообщений о своем назначении на новую должность. Для меня это стало полной неожиданностью. Сообщаю следующее. Нахожусь на рабочем месте в КГГА, выполняю задачи, поставленные мэром столицы Виталием Владимировичем Кличко. Разговоров ни с кем по поводу каких-либо должностей у меня не было», — отметил Кулеба.
По данным источников «Бабеля», 17 декабря 2021 года в Офисе президента мэр Киева Виталий Кличко провел встречу с президентом Владимиром Зеленским. Они обсуждали законопроект «О столице», цель которого разделить полномочия мэра Киева, которого избирают киевляне, и главы КГГА, которого назначает президент. Именно на последний пост в ОП рассматривают Кулебу как возможного кандидата.
- В октябре 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о столице № 2143-3. Сейчас профильный комитет планирует рассмотреть 900 поправок в документ.
- В основе проекта закона — разграничение полномочий главы Киевской городской государственной администрации и мэра Киева. Согласно статье 118 Конституции Украины, главу КГГА назначает на должность президент по представлению Кабинета министров, а мэра избирают местные жители.
- В прошлом году мэр Киева Виталий Кличко подал в Раду альтернативный законопроект о внесении изменений в закон «О столице Украины».