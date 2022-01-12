Заместитель Кличко заявил, что ни с кем не обсуждал возможное назначение главой КГГА

Заместитель главы КГГА Виталия Кличко Алексей Кулеба опроверг информацию о его якобы возможной новой должности. Кулебу рассматривают как возможного нового главу Киевской городской госадминистрации.

Об этом он написал в своем Facebook.

«Сегодня прочитал много сообщений о своем назначении на новую должность. Для меня это стало полной неожиданностью. Сообщаю следующее. Нахожусь на рабочем месте в КГГА, выполняю задачи, поставленные мэром столицы Виталием Владимировичем Кличко. Разговоров ни с кем по поводу каких-либо должностей у меня не было», — отметил Кулеба.

По данным источников «Бабеля», 17 декабря 2021 года в Офисе президента мэр Киева Виталий Кличко провел встречу с президентом Владимиром Зеленским. Они обсуждали законопроект «О столице», цель которого разделить полномочия мэра Киева, которого избирают киевляне, и главы КГГА, которого назначает президент. Именно на последний пост в ОП рассматривают Кулебу как возможного кандидата.