Прем’єр Денис Шмигаль анонсував нову програму співпраці з МВФ

Україна має намір продовжити співпрацю з Міжнародним валютним фондом у рамках нової програми після завершення влітку 2022 року терміну дії попередньої програми Stand-by.

Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 12 січня.

«Ідеться про створення нової спільної з МВФ програми підтримки впровадження реформ після закінчення терміну дії програми Stand-by», — сказав він.

За словами Шмигаля, у поточному році залишається важливою подальша активна співпраця і з іншими міжнародними партнерами. Зокрема, Київ планує продовжити програму макрофінансової допомоги ЄС.

«Ми хочемо дати старт новим проєктам і програмам співпраці для забезпечення економічного відновлення та досягнення сталого економічного зростання України», — наголосив глава уряду.