Премьер Денис Шмыгаль анонсировал новую программу сотрудничества с МВФ

Украина намерена продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом в рамках новой программы после завершения летом 2022 срока действия предыдущей программы Stand-by.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 12 января.

«Речь идет о создании новой общей с МВФ программы поддержки внедрения реформ по истечении срока действия программы Stand-by», — сказал он.

По словам Шмыгаля, в этом году остается важным дальнейшее активное сотрудничество и с другими международными партнерами. В частности, Киев намерен продолжить программу макрофинансовой помощи ЕС.

«Мы хотим дать старт новым проектам и программам сотрудничества для экономического восстановления и достижения устойчивого экономического роста Украины», — подчеркнул глава правительства.