Премьер Денис Шмыгаль анонсировал новую программу сотрудничества с МВФ

Украина намерена продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом в рамках новой программы после завершения летом 2022 срока действия предыдущей программы Stand-by.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 12 января.
«Речь идет о создании новой общей с МВФ программы поддержки внедрения реформ по истечении срока действия программы Stand-by», — сказал он.
По словам Шмыгаля, в этом году остается важным дальнейшее активное сотрудничество и с другими международными партнерами. В частности, Киев намерен продолжить программу макрофинансовой помощи ЕС.
«Мы хотим дать старт новым проектам и программам сотрудничества для экономического восстановления и достижения устойчивого экономического роста Украины», — подчеркнул глава правительства.
- 9 июня 2020 МВФ утвердил новую 18-месячную программу Stand-by для Украины на почти $5 миллиардов с немедленным выделением $2,1 миллиарда первого транша. Были назначены четыре пересмотра программы — по итогам июня, сентября и декабря 2020 года, а также июня 2021 года, с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря 2020 года и 15 мая и 15 октября 2021 года. Размер второго транша составил $700 миллионов, третьего — $560 миллионов, завершающего четвертого — $980 миллионов.
- Впрочем, этот план был нарушен. Виртуальная миссия по первому пересмотру программы Stand-by завершилась без рекомендации о выделении второго транша, а глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил о необходимости дополнительных дискуссий и большего прогресса со стороны Украины. В июне и июле Верховная Рада приняла несколько важных законов, о которых говорилось в меморандуме с МВФ, и ряд поправок к законам.
- В ноябре 2021 года Украина получила второй транш от МВФ по программе Stand-by — $699 миллионов поступили на счет Национального банка Украины.