Дослідження: Конопляні сполуки можуть захищати людські клітини від коронавірусу

Конопляні сполуки можуть запобігати проникненню коронавірусу в людські клітини. Вони зв’язуються із шиповидним білком коронавірусу та блокують його розповсюдження в організмі.

Про це пише SciTech Daily.

Відповідне дослідження провели учені з Орегонського державного університету, США. Його результати оприлюднили 10 січня в журналі Journal of Natural Products.

За словами керівника дослідження Річарда ван Брімена, конопля є джерелом клітковини, а багато її сполук додають до косметики, лосьйонів для тіла, продуктів харчування і харчових добавок.

Під час досліджень учені з’ясували, що кілька канабіоїдних сполук блокують критичний етап поширення коронавірусу в організмі, зв’язуючись із шиповидним білком. Саме за допомогою цього білка коронавірус проникає у клітини людини.

Ван Брімен підкреслює, що канабіоїдні кислоти містяться в коноплі та низці її екстрактів. Водночас він зазначив, що це не психоактивні речовини і вони безпечні для людини.