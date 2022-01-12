Исследование: Конопляные соединения могут защищать человеческие клетки от коронавируса

Конопляные соединения могут предотвращать проникновение коронавируса в человеческие клетки. Они связываются с шиповидным белком коронавируса и блокируют его распространение в организме.
Об этом пишет SciTech Daily.
Соответствующее исследование провели ученые из Орегонского государственного университета, США. Его результаты опубликовали 10 января в журнале Journal of Natural Products.
По словам руководителя исследования Ричарда ван Бримена, конопля является источником клетчатки, а многие ее соединения добавляют в косметику, лосьоны для тела, продукты питания и пищевые добавки.
В ходе исследований ученые выяснили, что несколько каннабиоидных соединений блокируют критический этап распространения коронавируса в организме, связываясь с шиповидным белком. Именно с помощью этого белка коронавирус проникает в клетки человека.
Ван Бримен подчеркивает, что каннабиоидные кислоты содержатся в конопле и ряде ее экстрактов. В то же время он отметил, что это не психоактивные вещества и они безопасны для человека.
- Природный иммунитет от обычной простуды может обеспечить определенную защиту от коронавируса, поскольку в организме увеличивается количество Т-клеток. Ученые Имперского колледжа Лондона в 2020 году приступили к исследованию, в котором участвовали 52 семьи. Ученые пытались изучить связь между иммунитетом и течением болезни. Они пришли к выводу, что Т-клетки, которые формируются во время обычной простуды, становятся частью иммунитета и против коронавируса. Когда простуда проходит, некоторые Т-клетки остаются в организме как «банк памяти», чтобы дать отпор новому вирусу.